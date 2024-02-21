Подмосковье 21 февраля 2024, 20:15 Профсоюзы работников здравоохранения Москвы и Подмосковья реализовали совместный проект Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ

Читать 360tv в

Совместная акция профсоюзов работников здравоохранения Москвы и Московской области прошла 19 февраля в Зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя. Праздник завершился концертом, посвященным Дню защитника Отечества.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, совместный проект собрал более тысячи участников.

Реклама

Лидер Обкома Нина Суслонова поблагодарила коллег за их самоотверженный труд

«Каждый день наши врачи, медсестры, медбратья, санитары совершают настоящий трудовой подвиг. Заботятся о здоровье, спасают жизни. Совместно с председателем Профсоюза работников здравоохранения Москвы мы поблагодарили коллег за труд, за их профессионализм, смелость и самоотверженность», — отметила Суслонова.

Перед медработниками выступил академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, исполнив самые известные патриотические песни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».