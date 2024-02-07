Подмосковье 07 февраля 2024, 22:59 Профсоюз медиков обсудил работу по снижению трудовых конфликтов в Подмосковье Пресс-служба МООП РЗ РФ

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Работу по снижению социально-трудовых конфликтов обсудили на региональном совещании Профсоюза работников здравоохранения. В обсуждении приняли участие более 30 председателей городских и районных медицинских учреждений, входящих в организацию.

По словам председателя Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Нины Суслоновой, работа на местах остается сегодня главным приоритетом организации.

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«Особенно важно тесно взаимодействовать с главными врачами медучреждений и главами городских округов, строить доверительные партнерские отношения и совместно работать в точках социальной напряженности», — заявила Суслонова.

Также она поблагодарила всех участников совещания за работу и попросила всех быть внимательнее к работникам своих медицинских учреждений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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