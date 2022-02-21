Мобильную профориентацию школьников начали развивать в Богородском округе

Богородский городской округ стал пилотной площадкой Подмосковья для развития мобильной профориентации школьников. Для детей готовят интерактивные занятия, которые помогут им заранее задуматься о выборе своей будущей профессии.

Заместитель главы администрации округа Алексей Тимошин сообщил, что Богородский — пилотная площадка региона для этого проекта.

Мы первый округ, который в этом участвует. Задача Московской области — сделать такую работу абсолютно системной Алексей Тимошин.

Выбор профессии — серьезный и ответственный шаг. На этом пути детям из младших классов поможет Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области на базе колледжа «Энергия».

«Ребенок уже начинает думать и понимать, что ему нравится, куда двигаться в дальнейшем. Естественно, основная задача — познакомить детей с профессиями сейчас. Здесь около семи блоков», — подчеркнул руководитель проекта и заместитель директора колледжа «Энергия» Сергей Куколев.

По его словам, каждый ребенок проходит минимум три блока подготовки. Например, в центре образования № 64 профили интерактивных площадок — от парикмахерского искусства до виртуальной реальности.

Сложные понятия объясняют на доступном языке, поэтому с продвинутым оборудованием у ребят получается справляться.

«Мобильная робототехника или же беспилотное управление летательными аппаратами — компетенций несколько. По сути, это упрощенная форма таких соревнований, адаптированных для детей, для того чтобы было проще осваивать, знакомиться с профессией, увлекаться», — отметил технический директор Агентства развития профессионального мастерства Алексей Тымчиков.

Что дальше?

Уже в следующий раз интегративные площадки развернут в стенах центра образования № 83 в Богородском. А пока идет подготовка, организаторам начали приходить запросы и из других школ со всего Подмосковья.

Проект амбициозный. Сейчас международные организации заинтересованы в том, чтобы адаптировать систему для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Это очень хорошее начинание. В дальнейшем мы уже видим адаптацию этих мероприятий под детей с ОВЗ. Мы считаем, что для воспитанников это очень полезная инициатива», — отметил заместитель руководителя Национального центра «Абилимпикс» Алексей Васильчук.

А руководитель Международного центра обучения глухих и слабослышащих Римма Гаринева рассказала, что отдельные программы для этих ребят дадут возможность в комфортах условиях получать новые знания и навыки.