25 февраля 2023, 16:44
Профколледж «Московия» принял 45 школьников из Домодедова
Классы колледжа «Московия» раз в неделю занимают 45 школьников из Домодедова. Ученики проходят курсы повара, пекаря, кондитера, агента по организации и обслуживанию почтово-грузовых авиаперевозок, сообщила руководитель информационно-аналитического отдела суза Надежда Канищева.
По специальности «Повар» в колледже обучается 15 школьников. Восьмиклассник Артемий Пивоварчук собирается поступать в МИФИ, любит математику и физику.
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«Это бесплатно, это вкусно и в удобное время. Решил попробовать себя в роли повара», — сообщил Артемий Пивоварчук.
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В течение двух лет школьники пройдут 216 часов курсов и получат полноценные дипломы.
Слушателей курса «Пекарь», помимо изготовления сдобы, учат искусству пиццайоло.
«Моя задача научить классической пицце. Сколько и что класть в тесто, как разместить на нем начинку», — рассказал преподаватель Владимир Давыдов.
После урока все приготовленное съедают.
В Московской области проект реализуется в рамках исполнения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
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Школьники
Город Домодедово
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