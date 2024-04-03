Подмосковье 03 апреля 2024, 15:15 Профильные службы в Лобне запустили акцию по недопущению выпадения детей из окон Медиасток.рф

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Жителям Лобни напомнили, как предотвратить падение детей из окна на тематической акции. Ее проводят с участием служб и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как рассказали в администрации округа, семьям с детьми следуют поставить на окна защитные замки, не оставлять их открытыми, убирать подальше столы и стулья, не оставлять совершеннолетних без присмотра и объяснить им опасность опоры на москитную сетку.

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«В городском округе Лобня стартовала акция „Безопасные окна“, направленная на предупреждение гибели и травматизма детей в результате выпадения из окон многоквартирных домов», — сказали в ведомстве.

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