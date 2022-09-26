Классы для углубленного изучения химии и биологии появятся в 20 школах Подмосковья к концу года | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 11:25 Поделиться Telegram

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Viber Классы для углубленного изучения химии и биологии появятся в 20 школах Подмосковья к концу года

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Первые профильные медицинские классы уже открылись в школах Подмосковья. Проект областного Минздрава реализуется совместно с МГОУ.

«Важно воспитывать будущих медиков еще со школьной скамьи. В Подмосковье есть медицинские колледжи, в МГОУ открыт медицинский факультет. Теперь появляются и медицинские классы в школах — в рамках нового проекта открыто уже семь таких», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Медклассы МГОУ уже работают в школах Мытищ, Красногорска, Люберец и Химок. До конца года такие появятся в 20 учебных заведениях области. Набор в предпрофильные классы проводится по желанию и успеваемости, а чтобы попасть в выпускной профильный класс, нужно сдать внутренние испытания по биологии и химии. Особенностью дальнейшего обучения станет углубленное изучение именно этих предметов, а также практические занятия.

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«Раннее введение в профессию позволяет ребятам осознанно сделать свой выбор, вовремя подготовиться к необходимым экзаменам и даже определиться с будущим местом работы. И мы заинтересованы в мотивированных абитуриентах, которые готовы к освоению насыщенной образовательной программы», — сказала ректор МГОУ Елена Певцова.

В классах предусмотрено наставничество со стороны преподавателей МГОУ и помощь в получении целевого направления на медицинский факультет. Кроме того, на базе МГОУ планируется организовать курсы повышения квалификации для учителей школ по преподаванию биологии и химии в профильном медклассе.

Ранее важность целевой подготовки медицинских кадров в Подмосковье отметил губернатор Андрей Воробьев.

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