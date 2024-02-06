Подмосковье 06 февраля 2024, 12:40 Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами по выбору на ЕГЭ в Подмосковье

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Прием заявлений на участие в Едином государственном экзамене в 2024 году начался 1 февраля. В этом году экзамен напишут почти 34 тысячи человек. В Подмосковье назвали самые популярные предметы по выбору.

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, в этом году многие школьники выбрали профильную математику, обществознание, информатику и иностранные языки.

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«В этом году помимо профильной математики, которую достаточно часто выбирают одиннадцатиклассники, наиболее популярным предметом стало обществознание — его планируют сдавать более 16 тысяч выпускников. Это почти половина от общего числа сдающих. Также в топ вошли информатика и иностранные языки», — сказала она.

По сравнению с 2023 годом выпускники стали на 2% чаще выбрать ЕГЭ по информатике. Также популярными оказались биология и химия. Экзамен по иностранным языкам сдадут семь тысяч человек.

В ведомстве напомнили, что сдача ЕГЭ начнется 23 мая. В этот день проведут экзамены по географии, литературе и химии. Досрочный период стартует 22 марта.

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