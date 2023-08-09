Подмосковье 09 августа 2023, 13:50 Профилактика птичьего гриппа началась в Подмосковье Артем Ульянов

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Минэкологии Московской области включилось в месячник «Чайка». В регионе начались профилактические мероприятия против распространения высокопатогенного гриппа птиц. Ситуация осложнилась из-за роста числа чаек.

В России зарегистрировали 64 очага птичьего гриппа. Из них в 46 случаях возбудителями были чайки.

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«Мы проводим все необходимые профилактические меры. Охотпользователям даны рекомендации по отбору проб биоматериала у павших птиц, вокруг птицеводческих хозяйств созданы пятикилометровые буферные зоны. Благодаря этому ситуация с ВГП в Подмосковье лучше, чем во многих регионах России», — заявил министр Тихон Фирсов.

Рост числа чаек в регионе обостряют и другие проблемы. Например, птицы скапливаются возле мусорок и растаскивают отходы. По этой причине власти собираются регулировать их популяцию.

Минэкологии уже подготовило законопроект «О внесении изменений в закон Московской области „О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Московской области“».

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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