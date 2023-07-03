Подмосковье 03 июля 2023, 18:16 Профилактическую работу на ж/д переездах усилят в Подмосковье Московская железная дорога

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Железнодорожные службы и Госавтоинспекция усилят профилактическую работу на ж/д переездах. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области со ссылкой на МЖД.

С 3 по 14 июля на железной дороге пройдет акция «Внимание, переезд!». В ее рамках автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

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С начала 2023 года на переездах МЖД произошло 14 аварий. Все столкновения автотранспорта с подвижным составом произошли по вине водителей, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора.

Водителей призывают соблюдать ПДД, а также не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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