Подмосковье 21 августа 2023, 19:49 Профилактическое мероприятие «Внимание — дети» стартовало в Подмосковье Госавтоинспекция Подмосковья

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В Московской области начался цикл профилактических мероприятий «Внимание — дети!». Они продлятся до 24 сентября и будут проводиться Госавтоинспекцией региона. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Перед началом учебного года автоинспекторы примут участие в родительских собраниях, педагогических советах и различных конференциях по организации в образовательных учреждениях деятельности, связанной с профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма», — уточнили в министерстве.

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Во всех округах организуют Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья — безопасные дороги!». Сотрудники ГАИ проведут интерактивные занятия, пропагандистские акции с привлечением отрядов ЮИД и других активистов.

Также регион присоединится к всероссийской неделе безопасности дорожного движения с 18 по 22 сентября.

С 28 августа по 3 сентября 2023 года сотрудники Госавтоинспекции будут следить за соблюдением ПДД в части перевозки детей в спецкреслах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что трасса М-5 «Урал» разгрузит центр юго-восточных городов Подмосковья. Усовершенствование этой дороги позволит сократить нагрузку на центральные участки населенных пунктов.

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