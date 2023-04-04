Подмосковье 04 апреля 2023, 17:24 Профилактический осмотр спас жизнь 11-летней девочке в Видном Детский врач-гинеколог Видновской РКБ Анна Филилеева / Пресс-служба Видновской РКБ

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В Видном профилактический осмотр спас жизнь 11-летней девочке. У нее нашли образование на яичнике, сообщили в районной клинической больнице городского округа.

«В ходе приема выяснилось, что юную пациентку беспокоят боли в животе. Девочка была направлена на осмотр к детскому хирургу, а затем — детскому врачу-гинекологу», — рассказала детский врач-гинеколог Анна Филилеева.

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Живот девочки немного увеличился. После осмотра пациентку экстренно направили в приемное отделение районной больницы. Ультразвуковое исследование показало объемное образование на яичнике и жидкость в брюшной полости.

«С учетом обнаруженной клинической картины юная пациентка была планово прооперирована по поводу односторонней аднексэктомии», — добавила медик.

Найденная опухоль относится к новообразованиям низкой степени злокачественности, но способным давать метастазы, то есть вторичные очаги раковых клеток.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Она будет наблюдаться у врача-онколога.

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