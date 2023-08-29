Подмосковье 29 августа 2023, 10:44 Профилактические рейды на открытых водоемах прошли в Подмосковье ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В выходные дни работники «Мособлпожспаса» провели рейды на подмосковных водоемах. Отдыхающим напомнили о рисках при купании в холодной воде.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Прокопюк отметил, что, несмотря на приближение осени, жители региона не спешат завершать купальный сезон. Однако вода в реках и озерах уже не успевает прогреваться.

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Резкое погружение в холодную воду зачастую приводит к спазму сосудов, в результате могут обостриться хронические заболевания. Самый худший сценарий — оторвавшийся тромб.

Перепады температуры представляют опасность для пожилых людей и детей, а также для пьяных купальщиков. Очень опасны судороги, вызванные переохлаждением. Во время сокращения мышц у человека часто начинается паника, которая приводит к несчастным случаям.

Спасатели рекомендуют помнить о рисках при отдыхе на открытых водоемах и позаботиться о себе и своих близких.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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