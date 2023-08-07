Подмосковье 07 августа 2023, 14:46 Профилактические беседы с отдыхающими на водоемах прошли в Подмосковье ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В выходные работники Московской областной противопожарно-спасательной службы провели профилактические рейды на водоемах в 18 округах региона. Они посетили Балашиху, Красногорск, Реутов, Клин, Луховицы, Коломну, Лыткарино и другие муниципалитеты.

В жаркую погоду работники подразделений порекомендовали отдыхающим не пренебрегать мерами безопасности.

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«Во время рейдов спасатели советовали жителям региона купаться только в специально оборудованных местах без густых водорослей, глубоких ям, затонувших деревьев, прутьев арматуры и битого стекла», — заявил замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.

Также жителям посоветовали не проводить много времени под солнцем из-за угрозы теплового удара. После солнечной ванны не следует резко нырять в холодную воду и пить алкоголь во время пляжного отдыха, чтобы избежать несчастного случая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил коллег за обеспечение безопасности мест отдыха в регионе. По его словам, работу в данном направлении следует продолжить.

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