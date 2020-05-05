Профилактические беседы и запас масок, перчаток и хлоргексидина. Как изменилась работа Росгвардии в Люберцах

Источник фото: телеканал «360»

Инструктаж, обсуждение маршрута следования и получение, помимо оружия и бронежилетов, еще и личных санитайзеров. Это не новое веяние, больше месяца сотрудники Росгвардии ходят в расширенном комплекте экипировки. Кстати, вещей в машине тоже прибавилось.

Патрулям добавилась в экипировку коробка, где лежит пульверизатор с дезинфектором, несколько бутылочек хлоргексидина, запасные перчатки и многоразовые маски, потому что те, которые на них, через несколько часов необходимо менять. Все это необходимо, чтобы дезинфицировать себя и автомобиль после контакта с горожанами.

Источник фото: телеканал «360»

«Несмотря на второе место по заболевшим в Подмосковье, индекс режима самоизоляции составляет 3,6 процента, это очень хороший показатель», — говорит капитан полиции, сотрудник Росгвардии Юрий Малышев.

А поэтому сотрудники все чаще проводят профилактические беседы с теми редкими прохожими, что встречаются на улицах. Такие патрули работают в городе ежедневно. Задача — предупреждать скопления людей, проверять наличие масок, чтобы обезопасить окружающих.

Источник фото: телеканал «360»

В целом ничего нового в повседневную службу росгвардейцев пандемия не привнесла, кроме большего количества курьезных случаев. Кто-то убегает от них, кто-то занимается на закрытых площадках, кто-то ездит на велосипеде. А ведь детские и спортплощадки сейчас могут стать источниками заражения, потому что коронавирусная инфекция передается через поверхности, и если зараженный здесь позанимается, то и вы автоматически заразитесь.

Источник фото: телеканал «360»

Разумеется, никто не хочет получать штраф, который могут выписать сотрудники полиции. Но обычно разговоры и просьбы носят предупредительный характер. Силовики отмечают, что в основном люди прислушиваются, агрессии не проявляют, даже наоборот.

Источник фото: телеканал «360»

«Люди понимают это все, стараются как-то контактировать с органами, поддерживают некоторые нас морально», — сказал старший сержант полиции, старший патрульной группы Росгвардии Евгений Изюмов.

Напомним, эпидобстановка в регионе остается сложной, режим самоизоляции продлили до 11 мая. Людей просят без необходимости не появляться на улицах, прогулки и парковый отдых запрещены. С 12 мая в регионе будет введен режим обязательного наличия масок у всех без исключения жителей, вышедших за пределы своего дома.