Подмосковье 18 марта 2024, 18:16 Профессор РАН Роман Шмаков стал новым директором областного института акушерства и гинекологии Пресс-служба Минздрава МО

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Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк представил коллективу нового руководителя Московского областного НИИ акушерства и гинекологии. Директором стал доктор медицинских наук, профессор РАН Роман Шмаков.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, ранее Шмаков занимал должность директора института акушерства Национального медицинского исследовательского центра.

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«Новое назначение такого опытного специалиста на пост директора МОНИИАГ должно обеспечить сохранение многолетних традиций, развитие передовых технологий и практик, накопленных в стенах одного из ведущих акушерско-гинекологических учреждений страны», — отметил Сапанюк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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