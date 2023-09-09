09 сентября 2023, 21:39
Профессор МГУ Капицын отметил преимущества ДЭГ на выборах в Подмосковье
Член экспертного совета при Мособлдуме, профессор кафедры сравнительной политологии МГУ Владимир Капицын проанализировал ход выборов в Подмосковье в течение двух дней. По мнению эксперта, дистанционное электронное голосование повышает доступность даже в небольших населенных пунктах.
«В Подмосковье более 445 тысяч жителей воспользуются электронным голосованием, на 6 миллионов избирателей это заметная доля, что говорит о повышении участия. Вся система удобная и понятная, повышается активность молодежи и маломобильных граждан. Можно проголосовать, находясь на даче», — отметил профессор.
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Также Капицын подчеркнул, что платформа ДЭГ позволяет избирателям сделать свой выбор в любое удобное время. Уже несколько десятков тысяч человек в Подмосковье проголосовали после 20:00.
Еще один механизм избирательной кампании, оказавший влияние на привлечение граждан — «Мобильный избиратель». Сервис позволил провести досрочное голосование более удобно и без лишней траты времени.
Сам профессор принял участие в выборах очно. Профессор отдал свой голос на избирательном участке в Мытищах.
«Все организовано хорошо и понятно с точки зрения подачи информации. Весь процесс, выдача бюллетеней, принятие бюллетеней, использование КОИБов — все четко, нарушения исключены», — добавил эксперт.
Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00, выборы губернатора продлятся до 10 сентября. Второй день голосования прошел без значительных нарушений.
МГУ
Единый день голосования
ДЭГ-2023
Выборы в Подмосковье — 2023
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