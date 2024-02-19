Подмосковье 19 февраля 2024, 22:11 Профессор из Подольска Абилов рассказал о научных прорывах в сфере животноводства Источник фото: Галина Добрынина

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Заслуженный деятель науки, профессор, сотрудник Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Эрнста в Подольске Ахмет Абилов работает над воспроизводством сельскохозяйственных животных и их диких родственных видов. Эта работа крайне важна для обеспечения продовольственной безопасности страны.

В России планируется создать Национальный биоресурсный центр сельскохозяйственных животных и их диких родственных видов. Все генетические образцы занесут в каталог и отправят на хранение.

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По словам профессора Абилова, под его руководством разработана национальная технология замораживания и использования семени быков-производителей.

«Мне принадлежит патент на замораживание семени из эпидермиса в постнатальный период, то есть после смерти животного. Теперь после смерти животного можно получить его семя, заморозить и использовать для воспроизведения. С помощью криоконсервации семени стало возможным сохранить разнообразие мировой фауны», — рассказал Абилов.

Он подчеркнул, что эти разработки позволят России стать независимой от импорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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