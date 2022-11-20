Подмосковье 20 ноября 2022, 22:22 Профессор из Коломны получил престижную международную награду

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Престижную международную награду «Звезда Достоевского» вручили профессору кафедры русского языка и литературы Владимиру Викторовичу. Ее профессор получил за вклад в изучение и популяризацию творческого наследия великого русского писателя.

Почти двадцать лет Владимир Викторович вместе со студентами восстанавливает усадьбу, где прошло детского Федора Михайловича — деревню Даровое под Зарайском. Каждое лето сюда приезжает экспедиция.

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В первые годы энтузиасты очищали усадьбу от мусора и зарослей. Потом здесь проходили археологические раскопки. Параллельно студенты общались со старожилами. Много интересного участники экспедиции узнали о семье писателя.

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Сейчас в Даровом уже работает музей. До сих пор здесь сохранилась липовая роща из 300 деревьев, которым больше двух веков. Свои воспоминания о Даровом Достоевский увековечил в романах «Бедные люди» и «Преступление и наказание».

«Если вы читали его роман, он у него кончается так: „Раскольников выходит из этого душного города в пространство природы“. Это выход его всегда и в „Бесах“ такой же выход, и в „Братьях Карамазовых“. Он выходит из этого замкнутого пространства на простор», — рассказал профессор кафедры русского языка и литературы ГСГУ города Коломна Владимир Викторович.

Сейчас в усадьбе восстанавливают церковь. Внешнюю отделку строители завершили в этом году. К внутреннему убранству приступят в 2023.

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