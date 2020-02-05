Профессиональный портретист бросил вызов уличному художнику. Камнем преткновения стали граффити

Академическая живопись против уличного искусства. Профессиональный портретист из Солнечногорска Алена Гуськова заявила, что граффити — это мазня, ничего общего не имеющая с искусством. Свои слова она решила доказать делом и бросила вызов уличному художнику.

Алена Гуськова из Солнечногорска — профессиональный художник-портретист, признающий только академическую живопись. Уличное искусство она сравнивает с детской раскраской, граффити для нее — это мазня и халтура, а реализм — наоборот, настоящее искусство. А портреты в таком жанре — вершина художественного мастерства.

«Мы можем четко проследить, что тут вот глаза, тут — ноздри. И губы не как лепешки, а объемные. Соответственно, все живое. А вот когда на граффити смотришь — там все плоское», — высказалась художник-портретист Алена Гуськова.

Алена не из тех, кто бросает слова на ветер, и готова постоять за честь своего жанра. Девушка решила устроить арт-батл и доказать, что граффити и в подметки не годится высокому искусству. Свой вызов она бросила через социальную сеть и тут же нашла оппонента. Местный уличный художник Юрий Макарян вызвался противостоять портретисту.

Правила поединка художники установили простые, но жесткие: Алена должна нарисовать портрет на стене, а Юрий — на бумаге. Для эксперимента творцы взяли изображение голливудского актера Джонни Деппа. Граффитист для своей картины выбрал акрил.

«Непривычно, я привык ощущать давление. А когда я кистью веду — что-то не то. Во-вторых, скорость. Когда я работаю баллоном, все быстрее намного», — отметил граффитист Юрий Макарян.

Источник фото: телеканал «360»

Спустя несколько часов у Юрия был готов образ Деппа на бумаге. Изобразил художник, конечно, в своем стиле, без детализации, но очень похоже. В художественной школе он никогда не учился, зато перед «выходом на улицу» много практиковался.

«Прежде чем рисовать на стене, надо потренироваться на бумаге. Здесь всю базу отрабатываешь, и мелкие детали здесь лучше учиться прорисовывать», — сказал граффитист.

Источник фото: телеканал «360»

А вот профессиональному портретисту граффити дались намного сложнее. Вроде и образование профильное, и опыт большой, но энтузиазм девушки угас буквально через полчаса.

«Холодно. У меня пальцы немые просто. Я ими еле двигаю вообще. Краска тоже неуправляемая. Слишком близко — она течет. Слишком далеко — не пшикает», — посетовала Алена Гуськова.

Портрет получился не самый лучший, но разноса девушке профессионал уличного искусства не устроил.

«Я бы сказал, ей просто нужен опыт работы с баллоном, потому что видно, что она умеет наносить черты лица. Просто опыта работы с краской не хватает», — заявил Юрий Макарян.

Первые профессиональные граффити Алена нарисовала с помощью трафарета. Это самое простое в уличном искусстве. И с таким рисунком справится даже новичок. Попробовав еще раз, художница признала свое поражение.

«Все пачкается. Руки грязные, одежда вся грязная. Намного легче рисовать в помещении на бумаге», — согласилась художница.

В профессионализме уличных художников Алена Гуськова убедилась на собственном опыте. В портрет Джонни Деппа она внесла и свои штрихи — контур и мелкие детали нарисовала кисть. А граффити для нее теперь — следующий этап в творчестве. И чтобы его освоить, она еще не раз выйдет на улицу с баллончиком краски.