Подмосковье 24 ноября 2023, 10:42 Профессиональный онлайн-интенсив провели для учителей и воспитателей в Подмосковье Министерство образования МО

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Региональная школа тьютора провела онлайн-интенсив для воспитателей и учителей Московской области. К программе также присоединились представители общественных организаций Ижевска, Чебоксар и Казани.

Онлайн-интенсив позволяет участникам из разных регионов обменяться опытом. Тьюторы получили уникальную возможность познакомиться с современными методиками и лучшими практиками работы.

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Организаторы образовательной встречи отмечают, что важным аспектом ее проведения было создание командной среды.

«Это событие помогло тьюторам объединиться, найти новые решения и вдохновиться для дальнейшей работы в сфере образования», — уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

По итогам встречи удалось договориться о создании перекрестных проектов в области тьюторского сопровождения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Он также подчеркнул важность повышения квалификации учителей и преподавателей.

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