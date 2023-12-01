Подмосковье 01 декабря 2023, 12:13 Профессиональный конкурс для работников культуры начался в Подмосковье Министерство культуры и туризма Моковской области

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Конкурс «Лучший по профессии» для работников в сфере культуры стартовал в Подмосковье. Прием документов в рамках первого этапа продлится с 1 по 29 декабря.

Жюри будет оценивать участников в семи номинациях: «Лучший работник культурно-досугового учреждения», «Лучший работник библиотеки», «Лучший работник театра», «Лучший работник музея», «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры», «Лучший менеджер» и «Творческий прорыв».

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По итогам конкурса участники смогут получить премию в размере от 200 до 350 тысяч рублей. Победителей объявят в феврале 2024 года.

Заявки и документы принимаются по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, 7, административно-деловой центр «Новатор», 9-й этаж, кабинет 9.01.

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