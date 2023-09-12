Подмосковье 12 сентября 2023, 13:30 Профессиональную улицу в Дмитрове благоустроят до конца года Телеканал «360»

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В Дмитрове благоустраивают Профессиональную улицу. Работы проходят от фонтана «Лилия» до выхода на реку Березовец. Специалисты отремонтируют существующие проезды, установят новые качели и удобные скамейки, а также оборудуют велодорожки и пешеходные зоны. Обновленное пространство жители и гости округа увидят до конца года.

Также рабочие занимаются благоустройством реки Березовец. Летом вблизи водоема оборудовали современный тротуар, велодорожку и систему видеонаблюдения, а для юных жителей Дмитрова организовали новое игровое пространство.

Сейчас специалисты приступили ко второму этапу. Рабочие продлили благоустроенную пешеходную тропинку до конца Оборонной улицы, а на противоположной стороне реки сделали удобный тротуар. В планах — заменить плитку и освещение на мостах.

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