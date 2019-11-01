Профессиональную косметику для волос начнут выпускать в ОЭЗ «Дубна» до конца года

В Подмосковье будут выпускать профессиональную косметику для волос. Резидент ОЭЗ «Дубна» рассчитывает начать производство уже до конца 2019 года.

В подмосковной Дубне введен в эксплуатацию новый завод по производству косметики. Резидент особой экономической зоны «Полекс Бьюти» обеспечит создание около 40 новых рабочих мест.

Таким образом, на территории ОЭЗ «Дубна» появилось высокотехнологичное автоматизированное предприятие по производству профессиональных косметических средств для волос.

Сейчас получено разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса, которая занимает более 1,9 тысячи квадратных метров. Разрешение выдало Министерство жилищной политики Московской области. Строительство первой очереди было проведено опережающими темпами.

В декабре 2016 года компания «Полекс Бьюти» стала резидентом особой экономической зоны «Дубна». К подготовительным работам на левобережном участке ОЭЗ резидент приступил в июне 2017 года. Первая свая была забита в феврале 2018-го, а в августе 2019 года строительство завершилось.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что в новом здании уже установлено необходимое инженерное и технологическое оборудование, завершены пусконаладочные работы. По его словам, компания активно ведет обучение персонала.

«До конца года здесь планируют начать выпуск продукции. „Полекс Бьюти“ рассчитывает занять значительную долю рынка профессиональной косметики для волос в России», — подчеркнул зампред правительства Подмосковья.

Всего для реализации проекта компания намерена возвести комплекс зданий общей площадью более трех тысяч квадратных метров.

Как рассказал Вадим Хромов, общие инвестиции в проект составят свыше 217 миллионов рублей. Дистрибьюторы и дилеры станут оптовыми покупателями профессиональной косметики для волос российского производства. Ожидается, что потребителями косметики от резидента ОЭЗ «Дубна» также станут специализированные магазины и салоны красоты.