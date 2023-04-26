Подмосковье 26 апреля 2023, 14:24 Минтранс Подмосковья напомнил о льготах для ветеранов в обычных и скоростных электричках АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

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Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) упросит проход через турникеты ветеранам Великой Отечественной войны и их сопровождающим, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области. В период с 29 апреля по 31 мая граждане смогут предъявить соответствующее удостоверение сотрудникам станций без оформления билета.

Право на бесплатный проезд в электропоездах есть у пассажиров категорий участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Также льготы доступны бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и других мест принудительного ареста, а также жителям блокадного Ленинграда. Вместе с ветераном бесплатным проходом через турникеты может воспользоваться один сопровождающий.

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Участники ВОВ могут ездить бесплатно в скоростных и обычных поездах МТППК круглогодично. Для этого ветерану необходимо оформить билет в кассе при предъявлении удостоверения.

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