Проезд в такси для ветеранов в Подмосковье будет бесплатным до конца года

В Московской области ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться такси до конца 2022 года. Ограничений по целям поездок нет.

Инициативу разработали в Минцифры РФ. На каждого ветерана выделили три тысячи рублей. У пожилых людей есть возможность взять с собой в поездку родственников.

С 6 по 11 мая для подмосковных ветеранов запустят и областную меру поддержки. Стоимость поездок не должна превышать полутора тысяч рублей.

Общая сумма, которую можно будет потратить на услуги такси, составит 4,5 тысячи рублей на каждого ветерана.

Чтобы вызвать машину, необходимо позвонить по номеру 122 и набрать добавочный — 5. Далее нужно назвать фамилию, имя, отчество и год рождения ветерана. После заказа на телефон придет СМС с государственным номером и маркой такси.