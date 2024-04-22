Подмосковье 22 апреля 2024, 23:31 Проезд в подмосковных поездах МТППК упростят для ветеранов МТППК

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Упрощенный порядок проезда для ветеранов Великой Отечественной войны запустят в поездах МТППК с 28 апреля по 31 мая. Он также будет действовать и на лиц, которые сопровождают их. Для того чтобы пройти через турникеты, им будет достаточно просто предъявить удостоверение.

Воспользоваться упрощенным проездом смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узников концлагерей. Кроме того, бесплатно проехать в поездах МТППК смогут граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». При этом льгота бесплатного проезда для сопровождающих распространяется только на одного человека, совершающего поездку вместе с ветераном.

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Ветераны Великой Отечественной войны по-прежнему имеют возможность бесплатно путешествовать обычными и скоростными пригородными поездами МТППК. Оформить специальный льготный билет можно в билетных кассах вне очереди.

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