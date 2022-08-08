Проезд в экспрессах по билетам на обычные электрички временно стал доступен на Казанском направлении

Пассажирам подмосковных электричек рассказали о временных изменениях в организации проезда. На время ремонтных работ они смогут пользоваться экспрессами вместо обычных поездов.

На Казанском направлении проводятся масштабные работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Чтобы сделать поездки пассажиров более комфортными, ЦППК предоставила возможность проезда в экспрессах по билетам на обычные электрички. Это поможет распределить пассажиропоток в часы пик.

Данная опция будет доступна в дни проведения работ с 7 по 23 августа. Предложение действительно по будням с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 на станциях, где останавливаются экспрессы. Это Казанский вокзал, Авиамоторная, Выхино, Люберцы-1, Отдых, Раменское.