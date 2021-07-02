Проезд стал комфортнее еще для 11 тысяч жителей после ремонта дорог в Лотошине

Участки дорог длиной 7,7 километра отремонтировали в Лотошинском округе по проекту президента. Это четыре отрезка проезжей части, изменения на которых коснутся минимум 11 тысяч местных жителей.

Ремонт выполнили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги», отметили в Минтрансе Подмосковья.

В результате ремонта проезд стал комфортнее более чем для 11 тысяч жителей Минтранс Подмосковья.

Отремонтировали Центральную улицу — от моста через реку Лобь до дома № 27. Вдоль дороги находятся автовокзал, парк, краеведческий музей, Преображенская церковь, спортивная школа и другие значимые объекты.

Обновили асфальт и на улице Калинина. Это дорога Лотошино — Суворово — Клин — Лотошино. Она соединяет центр города и поселок Новолотошино.

Улучшили подъезд к деревне Мамоново, участок дороги Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка — Немки.

До осени здесь отремонтируют еще 14 дорог протяженностью 6,5 километра. Изучить программу и оценить качество работы можно на портале «Добродел» по ссылке.