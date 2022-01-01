Проезд подорожал в Подмосковье

В Московской области выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь при оплате наличными одна поездка обойдется в 64 рубля. Об этом сообщили на сайте комитета по ценам и тарифам Подмосковья.

Одна поездка в городском транспорте за наличные, таким образом, подорожала на шесть рублей.

В пригородном сообщении цена поездки будет расти на пять-шесть рублей за каждые 2,5 километра.

При оплате банковской картой стоимость одной поездки выросла до 41 рубля.

При оплате единой транспортной картой с первой по 10-ю поездку стоимость проезда составит 40 рублей 41 копейку, с 11-й по 20-ю поездку — 37 рублей 58 копеек, с 21-й по 30-ю — 37 рублей 75 копеек, с 31-й по 40-ю — 31 рубль 92 копейки, с 41-й по 50-ю — 21 рублей 10 копеек, с 51-й и далее — 26 рублей 27 копеек. По льготной карте и карте учащегося поездка обойдется в 20 рублей 21 копейку.

Скидку, которая предоставляется пассажирам и зависит от числа накопленных поездок по единой транспортной карте в расчетный период, сохранили на уровне прошлого года. За каждые 10 поездок по карте «Стрелка» скидка будет расти от 7% до 35% от начального тарифа. А по карте учащегося с 36-й поездки скидка и вовсе составит 99%.

Ранее сообщалось, насколько вырастут тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье в 2022 году.