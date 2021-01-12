Проезд по ЦКАД-4 в Подмосковье стал платным

Источник фото: официальный сайт госкомпании «Автодор»

С 11 января проезд сделали платным. При наличии в автомобиле транспондера T-pass водители получат скидки.

Для владельцев легковых машин тариф составит 470 рублей. Они смогут отдать сумму вдвое меньше, если установят транспондер. С ним цена равна 235 рублям.

Так, для проезда удастся получить скидку 50%. Об этом сообщили на официальном сайте «Автодора».

В среднем стоимость для пользователей по постоплате составит около пяти рублей за километр, а с транспондером — от 2,5 до 4 рублей в зависимости от протяженности их поездки госкомпания «Автодор».

Водителям, передвигающимся по участкам ЦКАД-3 и ЦКАД-4, нужно будет заплатить тысячу рублей, а по транспондеру T-pass — 500. Например, если они поедут от М-10 «Россия» до М-4 «Дон».

Дорога ЦКАД-4 проходит через несколько городских округов. Это Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский, а также Электросталь и Домодедово.

Четвертый участок ЦКАД протянулся на 96,8 километра. Здесь в каждую сторону предусмотрели по две полосы движения.

За неоплаченный проезд по ЦКАД водителям грозит штраф. Для легковых автомобилей это 1,5 тысячи рублей, а для грузовых — пять тысяч.

О том, как открытые участки Центральной кольцевой автодороги избавят жителей от пробок и помогут экономике, мы рассказали в материале.