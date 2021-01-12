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    12 января 2021, 11:36

    Проезд по ЦКАД-4 в Подмосковье стал платным

    Анастасия Аброськина

    Поездки по четвертому участку Центральной кольцевой автодороги стали платными. ЦКАД-4 открыли в декабре, и в период новогодних праздников водители испытали этот участок безвозмездно. Он проходит по юго-востоку Подмосковья, пересекаясь с трассами М-7 и М-4.
    Проезд по ЦКАД-4 в Подмосковье стал платным | Изображение 1
    Источник фото: официальный сайт госкомпании «Автодор»

    С 11 января проезд сделали платным. При наличии в автомобиле транспондера T-pass водители получат скидки.

    Для владельцев легковых машин тариф составит 470 рублей. Они смогут отдать сумму вдвое меньше, если установят транспондер. С ним цена равна 235 рублям.

    Так, для проезда удастся получить скидку 50%. Об этом сообщили на официальном сайте «Автодора».

    В среднем стоимость для пользователей по постоплате составит около пяти рублей за километр, а с транспондером — от 2,5 до 4 рублей в зависимости от протяженности их поездки

    госкомпания «Автодор».

    Водителям, передвигающимся по участкам ЦКАД-3 и ЦКАД-4, нужно будет заплатить тысячу рублей, а по транспондеру T-pass — 500. Например, если они поедут от М-10 «Россия» до М-4 «Дон».

    Дорога ЦКАД-4 проходит через несколько городских округов. Это Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский, а также Электросталь и Домодедово.

    Четвертый участок ЦКАД протянулся на 96,8 километра. Здесь в каждую сторону предусмотрели по две полосы движения.

    За неоплаченный проезд по ЦКАД водителям грозит штраф. Для легковых автомобилей это 1,5 тысячи рублей, а для грузовых — пять тысяч.

    О том, как открытые участки Центральной кольцевой автодороги избавят жителей от пробок и помогут экономике, мы рассказали в материале.