Подмосковье 20 мая 2023, 12:13 Проезд по трассе А-108 в Серпухове временно ограничили Unsplash

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Закрыто движение на трассе А-108 вблизи деревни Васильевское городского округа Серпухов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Проезд временно прекращен на участке с 334-го по 343-й километр. В ведомстве добавили, что объезд доступен через трассу М-2 «Крым» и дорогу «Климовск — Чехов — Васильевское».

Минтранс Подмосковья

Также в Минтрансе призвали водителей заранее планировать маршрут в связи с ограничениями и соблюдать правила дорожного движения.

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