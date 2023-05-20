20 мая 2023, 12:13
Проезд по трассе А-108 в Серпухове временно ограничили
Закрыто движение на трассе А-108 вблизи деревни Васильевское городского округа Серпухов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Проезд временно прекращен на участке с 334-го по 343-й километр. В ведомстве добавили, что объезд доступен через трассу М-2 «Крым» и дорогу «Климовск — Чехов — Васильевское».
Минтранс Подмосковья
Также в Минтрансе призвали водителей заранее планировать маршрут в связи с ограничениями и соблюдать правила дорожного движения.
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