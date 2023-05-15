Подмосковье 15 мая 2023, 09:43 Проезд по путепроводу на трассе А-105 в Домодедове временно ограничат из-за ремонта ГК "Автодор"

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Капитальный ремонт путепровода на 32-м километре трассы А-105 возле СНТ «Бон» начали в Домодедове 15 мая. Из-за этого движение по сооружению будет полностью закрыто и станет доступно в третьем квартале 2024 года.

Как рассказали в Минтрансе, из-за проведения работа также будут изменены схемы движения двух автобусных маршруток. Так, № 27 «ст. Ленинская — Мещерино» и № 871к «д/о Мещерино — Москва (м. Домодедовская)» будут следовать в объезд под мостом у деревни Чурилково.

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Открыть движение на путепроводе невозможно даже частично из-за особенностей конструкции и необходимости полностью заменить пролетное строение и его опоры. Рабочие установят новое, балочное сооружение, чтобы в будущем во время ремонта его можно было ремонтировать частями и не ограничивать проезд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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