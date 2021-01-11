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    11 января 2021, 21:49

    Проезд по открытым в декабре участкам ЦКАД стал платным с 11 января

    Анастасия Максимовских, Натали Владимирова

    С 11 января автомобилистам нужно оплачивать проезд по открытым в декабре участкам ЦКАД. До первого рабочего дня января по ним можно было ездить безвозмездно — в честь Нового года. Сейчас бесплатным остался только один участок трассы протяженностью 76,5 километра. Он не имеет бесплатных путей объезда.
    Проезд по открытым в декабре участкам ЦКАД стал платным с 11 января

    Бесплатным остался пятый пусковой комплекс, который проходит по Одинцовскому, Истринскому, Солнечногорскому и Наро-Фоминскому городским округам.

    Проезд по открытым в декабре участкам ЦКАД стал платным с 11 января | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Как сообщил начальник отдела тарифной политики и маркетинга ГК «Автодор» Андрей Лепихов, на остальных участках размер оплаты составляет для легковых авто 470 рублей, с транспондером стоимость составит 235 рублей.

    На ЦКАД — безбарьерная система платежей. Можно не останавливаться и оплачивать все онлайн. Также оплатить поездку можно и через мобильное приложение. Создать личный кабинет и вступить в программу лояльности. Кстати, через приложение можно легко пополнить счет транспондера. Все тарифы можно посмотреть в специальном разделе на сайте «Автодора».

    Проезд по открытым в декабре участкам ЦКАД стал платным с 11 января | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    За неоплаченный проезд по ЦКАД грозит штраф. Для водителя легкового автомобиля — 1,5 тысячи рублей, для грузового транспорта — 5 тысяч. Если на автомобиле не установлен транспондер, то проезд можно оплатить заранее или в течение пяти дней после поездки, чтобы избежать штрафа.

    Проезд по открытым в декабре участкам ЦКАД стал платным с 11 января | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Большая часть Центральной кольцевой автодороги открылась в Подмосковье в 2020 году. Это участки ЦКАД-1 на юго-западе, ЦКАД-3 на севере и северо-востоке, ЦКАД-4 на юго-востоке, ️ЦКАД-5 на западе и ЦКАД 3-5 на северо-западе. Это помогло разгрузить другие дороги и сделать поездки быстрее.

    Протяженность самого большого участка ЦКАД-3 составляет 105,9 километра. Он проходит по территории нескольких городских округов: Солнечногорск, Черноголовка, Щелково, Ногинский, Дмитровский и Пушкинский. После его запуска время в пути между М11 «Нева» и М7 «Волга» сократилось в три раза.