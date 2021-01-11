Проезд по открытым в декабре участкам ЦКАД стал платным с 11 января

Бесплатным остался пятый пусковой комплекс, который проходит по Одинцовскому, Истринскому, Солнечногорскому и Наро-Фоминскому городским округам.

Источник фото: телеканал «360»

Как сообщил начальник отдела тарифной политики и маркетинга ГК «Автодор» Андрей Лепихов, на остальных участках размер оплаты составляет для легковых авто 470 рублей, с транспондером стоимость составит 235 рублей.

На ЦКАД — безбарьерная система платежей. Можно не останавливаться и оплачивать все онлайн. Также оплатить поездку можно и через мобильное приложение. Создать личный кабинет и вступить в программу лояльности. Кстати, через приложение можно легко пополнить счет транспондера. Все тарифы можно посмотреть в специальном разделе на сайте «Автодора».

Источник фото: телеканал «360»

За неоплаченный проезд по ЦКАД грозит штраф. Для водителя легкового автомобиля — 1,5 тысячи рублей, для грузового транспорта — 5 тысяч. Если на автомобиле не установлен транспондер, то проезд можно оплатить заранее или в течение пяти дней после поездки, чтобы избежать штрафа.

Источник фото: телеканал «360»

Большая часть Центральной кольцевой автодороги открылась в Подмосковье в 2020 году. Это участки ЦКАД-1 на юго-западе, ЦКАД-3 на севере и северо-востоке, ЦКАД-4 на юго-востоке, ️ЦКАД-5 на западе и ЦКАД 3-5 на северо-западе. Это помогло разгрузить другие дороги и сделать поездки быстрее.

Протяженность самого большого участка ЦКАД-3 составляет 105,9 километра. Он проходит по территории нескольких городских округов: Солнечногорск, Черноголовка, Щелково, Ногинский, Дмитровский и Пушкинский. После его запуска время в пути между М11 «Нева» и М7 «Волга» сократилось в три раза.