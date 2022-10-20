Более 130 новых светофоров установили в Подмосковье с начала весны для ликвидации пробок | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 14:04 Более 130 новых светофоров установили в Подмосковье с начала весны для ликвидации пробок

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В Подмосковье продолжается активная борьба с пробками, которые иногда возникают практически в любом округе региона. За последнее время было проведено порядка 170 локальных мероприятий, которые позволили оптимизировать движение на дорогах больше чем в 40 округах.

К такой работе подходили со всей ответственностью — принимались точечные, но крайне важные решения. Например, менялась разметка дорог, улучшалась работа светофоров, обустраивались поворотные полосы. Таким образом, некоторые пробки действительно удалось ликвидировать. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, заторы могут быть небольшими, они могут длиться не более двух минут. Но в целом даже их полная ликвидация позволяет водителям не только экономить время, но и значительно повышает их безопасность.

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«С начала весны провели около 170 локальных мероприятий в 43 городских округах — перенастроили больше 130 светофоров, оборудовали поворотные секции и внедряем режимы „утро-день-вечер“, переразметили больше 20 перекрестков, на 16 пешеходных переходах заменили „лежачие полицейские“ на светофоры с вызывной кнопкой, обустроили около 10 переходно-скоростных полос и поворотных карманов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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Ожидается, что после проведенной работы эффект смогут ощутить примерно 700 тысяч автомобилистов. Весь полученный эффект тоже прослеживают и оценивают. Например, с помощью специальных камер и навигационной системы, которая располагается в автобусах Подмосковья.

Такие работы были проведены в том числе и в Павловском Посаде, на перекрестке улиц Большой Покровской и Южной. Новый светофор с кнопкой для вызова появился в Раменском на Егорьевском шоссе. Также работы проходили еще во многих округах и на многих дорогах. Только за прошлый год удалось устранить как минимум 234 затора. Все это проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».