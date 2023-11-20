Подмосковье 20 ноября 2023, 13:11 Проезд на Веретьевский пляж в Солнечногорске закрыли для автомобилей Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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По просьбе жителей Солнечногорска проезд транспортных средств ограничили в водоохранную зону озера Сенеж. На въезде к Веретьевскому пляжу установили бетонные блоки, а также информационный баннер.

С данной просьбой жители обращались не раз. Сейчас, помимо бетонных блоков, ограничивающих проезд, на территории также разместили информационный баннер с напоминанием о запрете проезда на территорию пляжа. Работы по установке проверил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик совместно с представителями отдела экологии.

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«Заезд автомобиля на территорию водоохранной зоны запрещен. Это влечет за собой нарушение экологического законодательства. В ближайшее время на территории Веретьевского пляжа будет установлена фотоловушка для фиксации нарушителей», — отметил Типографщик.

Напомним, если водитель оставил машину или проехал в пределах водоохранной зоны, он получит штраф до двух тысяч рублей.

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