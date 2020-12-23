Проезд на общественном транспорте подорожает в Подмосковье с января

В Подмосковье с января следующего года подорожает проезд на общественном транспорте. Тарифы установило правительство Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального комитета по ценам и тарифам.

Стоимость проезда на автомобильном и городском наземном транспорте изменится с 1 января, а проезд на железнодорожном транспорте — с 2 января.

Проезд на автобусах при оплате картой «Стрелка» будет стоить 36 рублей 74 копейки в городском сообщении. Стоимость билета в пригородном сообщении составит 36 рублей 74 копеек плюс 4,64 — 4,65 рубля за каждые следующие 2,5 километра (с 1 по 10 поездку).

При оплате проезда банковской картой стоимость будет составлять 37 рублей.

При оплате наличными разовая поездка обойдется в 58 рублей в черте горда, а также в пределах первых пяти километров межгорода. Дальше стоимость будет увеличиваться на четыре-пять рублей за каждые следующие 2,5 километра в пригородном сообщении.

Проезд для учащихся и льготной категории пассажиров будет стоить 18 рублей 37 копеек в городском сообщении с увеличением на 2,32-2,33 рубля за каждые 2,5 километра в пригородном сообщении.

Скидка за поездки сохранится на уровне прошлого года. За каждые 10 поездок по «Стрелке» скидка составит 7-14-21-28-35% от начального тарифа. Для держателей карты учащегося, начиная с 36 поездки, скидка составит 99%.

Для пассажиров электричек проездные на 3 и 12 месяцев не изменятся. Остальные тарифы поднимутся несущественно. Стоимость проезда в пределах одной зоны составит 26 рублей. Тариф на разовый проезд в пределах МЦД при оплате транспортной картой «Тройка» составит 50 рублей.

Новая стоимость проезда позволит обеспечить соблюдение требований по дезинфекции салонов автобусов, маршруток и вагонов электричек в условиях снижения пассажиропотока.