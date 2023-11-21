Подмосковье 21 ноября 2023, 14:01 Проезд машин на Веретьевский пляж в Солнечногорске ограничили по просьбе жителей

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Доступ машин в водоохранную зону озера Сенеж ограничили в Солнечногорске. На въезде к Веретьевскому пляжу установили бетонные блоки и информационный баннер, напоминающий о запрете.

Пресс-служба администрации города или района

Жители Солнечногорска жаловались на то, что некоторые машины паркуются в водоохранной зоне у озера Сенеж. Временные ограждения проезда не помогли, поэтому на этот раз путь к воде перекрыли бетонными блоками. Рядом установили баннер с напоминаем о запрете проезда.

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«Заезд автомобиля на территорию водоохранной зоны запрещен. Это влечет за собой нарушения экологического законодательства. В ближайшее время на территории Веретьевского пляжа будет установлена фотоловушка для фиксации нарушителей», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Если водитель оставил машину или проехал в пределах водоохранной зоны, он получит штраф до двух тысяч рублей.

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