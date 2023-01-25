Подмосковье 25 января 2023, 23:11 Проезд к парку Малевича в Одинцове отремонтируют в 2023 году

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В первом квартале этого года в Одинцове начнут ремонтировать подъезд к парку Малевича. Сейчас дорога протяженностью два километра находится в плачевном состоянии.

Из-за ям и ухабов со стороны Рублевского проезда образуются частые заторы. По этой причине до начала капремонта от проезда до улицы Кандинского специалисты засыпят выбоины.

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«А уже в рамках реконструкции выполнят обустройство новых парковок и дополнительного подъезда в южной части парка, что позволит разгрузить Рублевский проезд и обеспечить беспрепятственный доступ жителей к популярному арт-пространству», — заявил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Также дорогу проложат и к новому медицинскому центру в Ромашково, строительство которого ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Новые трассы улучшат жизнь семи тысяч человек, которые живут в ЖК «Ромашково».

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