Проезд через 20 железнодорожных переездов в Подмосковье стал безопаснее и удобнее

С начала 2022 года на территории Московской области провели ремонт уже порядка двадцати железнодорожных переездов. Это сразу 15% от общего плана ремонтных работ на текущий год. Такое сообщение распространили в Минтрансе Подмосковья.

«Для обеспечения безопасности и комфорта жителей Подмосковья совместно с РЖД проводится ремонт железнодорожных переездов. С начала года проведён ремонт порядка 20 переездов, где устранили ямы и уложили новое покрытие. Ремонтные работы на переездах ежегодно начинаются в марте и завершаются в полном объёме в октябре. После ремонта движение транспорта через железнодорожные пути станет безопаснее и комфортнее», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Как сообщает МТДИ, ремонт уже успели провести в Орехово-Зуеве, Электростали, Сергиевом-Посаде, Шатуре, Королёве, Дмитрове и других округах. Здесь провели замену асфальтового покрытия. Кроме того, в течение всего сезона железнодорожники проводят аварийный ямочный ремонт на ж/д переездах. В целом в Московской области собираются провести ремонт на 150 переездах до конца года.