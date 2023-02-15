Подмосковье 15 февраля 2023, 00:22 Проекты центров диспансеризации «Здоровье Подмосковью» включили в реестр экономически эффективной документации Минстроя

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Проекты блоков отделений профилактики — центров диспансеризации «Здоровье Подмосковью» — включили в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя РФ. Такие блоки были построены в Видном, Одинцове и Домодедове в 2022 году по технологии Pro Module. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Подмосковья.

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Проектировщиком отделений стала компания «Крост-Д». Каждый центр диспансеризации занимает площадь 570 квадратных метров и рассчитан на 60 посещений в смену.

В медучреждении находятся кабинеты для прохождения диспансеризации, обследования узкими специалистами и оказания специализированной медицинской помощи.

В пресс-службе уточнили, что использование экономически эффективной проектной документации повторного применения при строительстве объектов за счет бюджета закреплено законодательно, это помогает повысить эффективность расходования средств при проектировании.

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