Подмосковье 31 марта 2023, 11:46 Проекты предпринимателей Подмосковья опубликуют в новом разделе на инвестпортале

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Новый раздел появился на инвестиционном портале Подмосковья. С его помощью пользователи могут найти все инициативы региона, которым нужна поддержка.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, на витрине представлены проекты предпринимателей и частных компаний, которым нужен инвестор для реализации инициативы. Каждый из них проходит модерацию специалистов министерства, которые оценивают их потенциал перед публикацией. Новый раздел позволит наладить взаимодействие бизнеса и инвесторов.

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Подробнее о нем можно узнать по телефону специалистов Мининвеста +7 (498)-602-06-04 или по электронной почте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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