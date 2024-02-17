Подмосковье 17 февраля 2024, 21:20 Проекты Подмосковья победили на международном маркетинговом конкурсе «PRОбренд — 2023» Министерство культуры и туризма Подмосковья

Читать 360tv в

Торжественная церемония награждения победителей V международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PRОбренд –2023» состоялась в Москве. Подмосковье вошло в пятерку лидеров по количеству поданных заявок, а некоторые проекты победили в различных номинациях.

Гран-при в номинации «Брендированная сувенирная продукция» получил Егорьевский историко-художественный музей за создание набора «Диковины музея», который включает в себя различные сувениры.

Реклама

Руководителя экскурсионного маршрута «Коломенский трамвай желаний» Маргариту Тимофееву наградили за «Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд». Также в этой категории «Коломенский трамвай желаний» занял третье место.

Кроме того, специального диплома в номинации «Брендинг туристской организации или туристского объекта» удостоился музей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское».

Основная цель конкурса — создать площадку, на полях которой специалисты смогут обменяться опытом по созданию брендов и продвижению туристических услуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».