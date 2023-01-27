Подмосковье 27 января 2023, 16:53 Проекты по развитию любительского спорта в Подмосковье примут участие во всероссийском конкурсе

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Подмосковные проекты инициатив в сфере любительского спорта поучаствуют в конкурсе «Ты в игре». Об этом сообщили в Минспорте региона.

За победу будут бороться четыре проекта. Это «Традиционный открытый фестиваль духовной и физической культуры» из Наро-Фоминска, проект улучшения качества жизни инвалидов «Инклюзивные паруса России» и «Юнифайд турнир по мини-футболу для детей с ментальными особенностями — „ФутбоЛИНия“ из Мытищ, а также крытый скейт-парк Fatum Park из Балашихи.

«Ты в игре» — это всероссийский конкурс проектов в сфере любительского спорта. Он помогает находить и поддерживать инициативы, которые сделают здоровый образ жизни доступнее. Победители получат денежный приз на реализацию своего проекта. Сезон станет самым масштабным в истории конкурса.

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