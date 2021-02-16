Проекты «Мамы онлайн» и «ДК онлайн» запустят по всему Подмосковью с апреля

Семь тысяч человек уже протестировали подмосковные проекты «ДК онлайн» и «Мамы онлайн». Они работали в пилотном режиме, а с апреля 2021 года появятся на всей территории региона.

Об этом рассказали в Министерстве культуры Подмосковья. Там и создали оба проекта. Это сделали по запросам жителей.

Сначала проекты тестировали в 11 муниципалитетах. Среди них Кашира, Красногорск, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Подольск, а также Раменский, Богородский, Ленинский, Сергиево-Посадский округа.

Уникальность проектов

Новый проект «Мамы онлайн» создали для женщин в декретном отпуске. В результате они получили возможность дистанционно подключиться, например, к мастер-классам по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

Кроме того, программа этого проекта включает в себя несколько направлений: психология, медицина, кулинария, флористика и не только.

«ДК онлайн» ориентирован на жителей отдаленных населенных пунктов, где еще нет домов культуры. Участники проекта могут присоединиться к программам более 70 клубных формирований. Это изобразительное и декоративно-прикладное искусство, спорт, танцы, вокал, ораторское искусство, театр.