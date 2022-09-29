Проекты Московской области вошли в список лучших практик для тиражирования в регионах | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 13:33 Поделиться Telegram

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Viber Проекты Московской области вошли в список лучших практик для тиражирования в регионах АСИ включило 15 проектов Подмосковья в список лучших практик для тиражирования в регионах Пресс-служба губернатора Московской области

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Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) рекомендовало к массовому тиражированию в регионах 82 практики. Их разместили на платформе «Смартека». Московская область стала лидером по числу прошедших отбор проектов.

Лучшие инициативы анализировали с участием федеральных органов исполнительной власти и комиссий Госсовета России. В будущем эти решения включат в государственные программы и национальные проекты.

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Больше всего практик представили по направлениям «Региональное и муниципальное управление» — 25, «Транспорт» — 13, «Социальная поддержка» — 11. Также прошли отбор восемь проектов из категории «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», по семь из направлений «Здравоохранение» и «Сельское хозяйство», шесть — «Малое и среднее предпринимательство», пять — «Образование».

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Они уже показали значимые социально-экономические эффекты в регионах. Лидерами по количеству одобренных практик являются Москва, Челябинская область и Республика Башкортостан. Наибольшее количество проектов, отобранных федеральными органами власти и комиссиями Госсовета, у Московской области. Специалисты отметили 15 проектов, особенно в категории «Малое и среднее предпринимательство».

«Московская область второй год подряд реализует программу поддержки предпринимателей при выходе на маркетплейсы. <…> Мы предложили этот опыт в качестве одной из региональных практик на платформе „Смартека“. Уверена, что эта поддержка будет актуальна и для других регионов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В программе участвуют все крупнейшие электронные торговые площадки страны. Список маркетплейсов регулярно расширяют, сейчас их 11. Власти Подмосковья субсидируют предпринимателям до половины затрат текущего года на комиссию и продвижение товаров на электронных торговых площадках. Максимальный размер субсидии составляет 500 тысяч рублей.

Платформу АСИ «Смартека» запустили в 2019 году. Она агрегирует лучший опыт регионов. Представители субъектов могут выбрать ту, которая им подошла, и получить наставника в виде автора проекта. С помощью «Смартеки» за два года внедрили более 660 успешных практик, улучшили качество жизни 297 тысяч человек.

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