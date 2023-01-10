Подмосковье 10 января 2023, 15:26 Проекты из Подмосковья вышли в финал всероссийской премии Russian Travel Awards Unsplash

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Подмосковье поборется за победу в финале всероссийской премии Russian Travel Awards. Три проекта в сфере познавательного, детского и активного туризма вышли в заключительную часть конкурса.

В региональном Министерстве культуры и туризма сообщили, что подмосковные проекты по развитию внутренних путешествий прошли в финал в трех номинациях: «Территория культурно-познавательного туризма», «Территория детского туризма» и «Территория горнолыжного туризма». За престижную премию будут бороться представители 28 регионов России. Заключительная часть конкурса состоится в феврале, когда будут определены самые перспективные, продуманные и интересные идеи.

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Туристическая премия Russian Travel Awards учреждена в 2022 году. Она вручается по итогам прошедшего года и направлена на развитие российского туризма и индустрии гостеприимства.

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