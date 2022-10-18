Проекты благоустройства из Подмосковья примут участие во всероссийском конкурсе | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 18:41 Проекты благоустройства из Подмосковья примут участие во всероссийском конкурсе

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Всероссийский конкурс благоустройства в малых городах и исторических поселениях состоится в седьмой раз. В нем примут участие шесть проектов из Подмосковья, сообщили в Минблагоустройства региона.

Глава ведомства Антон Велиховский рассказал, что за время проведения конкурса Подмосковье одержало победу 33 раза. В этом году конкурс расширили — теперь в нем смогут участвовать города с населением от 100 до 200 тысяч человек.

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«От Подмосковья в этой категории городов примут участие Красногорск и Сергиев Посад. А всего направим шесть заявок», — сообщил он.

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Среди проектов — территория вблизи рек Синичка и Банька в Красногорске, прогулочный маршрут в Сергиевом Посаде, сквер «60 лет Победы» в Егорьевске, зона отдыха у реки Клязьмы в Павловском Посаде, Проспект Победы в Ступине и улица Парковая-Школьная в Волоколамске.

Заявки на конкурс будут принимать до 1 ноября, а итоги подведут в декабре этого года.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводят с 2018 года. В прошлый раз по его итогам Подмосковье получило гранты на реализацию проектов на сумму 465 миллионов рублей.

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