Подмосковье 22 июня 2023, 19:00 Проекты импортозамещения в сельском хозяйстве обеспечат работой более 1,5 тысячи жителей Подмосковья

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Реализация девяти импортозамещающих проектов позволит создать в Подмосковье более 1,5 тысячи рабочих мест к 2024 году. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В городском округе Серебряные Пруды проектируют завод по производству готовых блюд: салаты, сэндвичи, супы, паштеты на 3,5 миллиарда рублей инвестиций», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Кроме того, в Раменском модернизируют завод по производству снеков, а в Красногорске построят новую сыроварню. В Московской области развивается и импортозамещение семян, а под строительство крупного семеноводческого комплекса уже выделили землю. Предприятие будет производить свыше тысячи тонны семян зернобобовых, медоносов и мелкосемянных кормовых культур в год. В регионе также намерены производить запасные части для сельскохозяйственной техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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