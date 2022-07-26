Проекты импортозамещения создадут еще 2,6 тысячи рабочих мест в Подмосковье

В этом году в Московской области начнут работу более 20 новых производств, которые собираются выпускать импортозамещающую продукцию. Например, по производству лифтов, по переработке отходов фосфорной кислоты. Появятся более 2600 новых рабочих мест в Подмосковье.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. По ее словам, в эти проекты планируется инвестировать примерно 13,6 миллиарда рублей.

«В соответствии с плановым графиком уже в этом году в Подмосковье начнут свою деятельность 23 новых импортозамещающих производства. Проекты общим объемом инвестиций порядка 13,6 миллиарда рублей планируется реализовать и ввести в эксплуатацию в третьем и четвертом кварталах этого года. На новых производственных объектах будет создано свыше 2600 рабочих мест для жителей Московской области», — рассказала Зиновьева.

Она добавила, что сейчас на сопровождении инвестиционного блока регионального правительства находятся 123 проекта импортозамещения. Из них 79 планируется реализовать уже в этом или в следующем году. Все проекты импортозамещения в Московской области реализуются под руководством губернатора Андрея Воробьева, в регионе активно развивается собственное производство важных товаров.