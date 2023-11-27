Подмосковье 27 ноября 2023, 16:17 Проекты благоустройства Подмосковья получили призы на всероссийской премии по ландшафтной архитектуре Министерство благоустройство Московской области

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Национальная премия по ландшафтной архитектуре состоялась 24 ноября. Три проекта благоустройства из Подмосковья заняли призовые места в разных номинациях.

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«Три наших проекта стали обладателями призовых мест — это лесопарк „Шишкин лес“ в селе Павловская Слобода, природная зона отдыха „Синичка“ в Красногорске и участок набережной реки Ока в Кашире. Для нас это большая честь и предмет для гордости», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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Проект «Синичка» объединяет зоны отдыха на природе и спортивную инфраструктуру. Здесь можно купаться, заниматься спортом, отдыхать в кафе или просто гулять.

Набережная в Кашире преобразилась после реконструкции в рамках программы «Жилье и городская среда». На площади 6,5 гектара появились зоны для прогулок, купания, игровые и спортивные площадки.

«Шишкин лес» в Павловской Слободе открылся в сентябре 2023 года. Там оборудовали тропы, игровые зоны, освещение, видеонаблюдение. Есть пункт проката спортивного инвентаря.

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